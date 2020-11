Jean-Louis REULAND

D'origine provençale, j'habite depuis 30 ans sur Toulouse et 29 ans dans le quartier de Montaudran, au sud-est de la ville.

Je suis très investi dans la vie toulousaine et celle de mon quartier, en participant activement à plusieurs associations ; ce qui m'a amené à m'investir dans la vie de la cité au sein de l'équipe municipale. J'ai ainsi été élu de 2014 à 2020 conseiller municipal de la Ville de Toulouse et conseiller communautaire de Toulouse Métropole.

Je suis aujourd'hui administrateur du Crédit Municipal de Toulouse.



Après un parcours de plus de 25 années comme cadre comptable, contrôleur de gestion, chef-comptable, directeur administratif et financier, j'ai créé ma propre entreprise, la SARL ATH Expertise et Conseil il y a 14 ans ; je viens de la céder en novembre 2020.



Mes compétences peuvent donc être classées dans 2 domaines d'activité :



> L'activité de Conseil-Formation en gestion :

- Assurer des formations en création d'entreprise, comptabilité générale, comptabilité analytique, finance, gestion de trésorerie, contrôle de gestion, droit des sociétés, fiscalité, paye.

- Assurer des prestations de conseil à des dirigeants d'entreprises dans le domaine financier, la fiscalité et la gestion.



> L'activité d'expertise immobilière :

- Réaliser des évaluations de biens immobiliers en valeur vénale.

- Réaliser des certifications de surfaces.

- Réaliser des états des lieux de location.

- Participer à des réceptions de chantier (résidence, villa ou appartement).