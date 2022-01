Jean-Luc BATAILLE

Professionnel de la gastronomie de luxe, formé dans les meilleures Maisons et ayant augmenté son budget chiffre d’affaires de plus de 30% durant ces 7 dernières années,

Mon expérience toujours évolutive chez Ladurée, leader de la pâtisserie haut de gamme, m’a permise d’occuper successivement les postes de Directeur d’Exploitation et Directeur des Opérations.



Je dois ma réussite à ma capacité d’innovation, à mon sens du service et de l’accueil. J’ai également mené l’optimisation et la rationalisation des coûts (réduction des coûts généraux, rationalisation de la gestion des stocks et optimisation des achats).

Je mets pareillement l’accent sur la culture de résultat : l’exploitation Ladurée, rue Royale, était la meilleure progression des unités parisiennes et ma politique commerciale de proximité a aussi permise l’augmentation de 50% des ouvertures de comptes clients (Chanel, Lanvin, L’Oréal, Hôtel de Pourtalès…).



Au-delà de mes compétences techniques, mes résultats s’appuient sur :



• Une vision stratégique solide combinée à une attention constante aux détails opérationnels.

• Un degré élevé d’adaptabilité et de réactivité.

• Un très bon relationnel, j’apprécie tout particulièrement le travail en équipe.



Je souhaite intégrer une Maison d’excellence, porteuse de projets ambitieux dans laquelle il existe un fort sentiment d’appartenance dans un climat de confiance.





Mes compétences :

Luxe

Hôtellerie

Restauration

Management

Retail

Qualité

Centres de profits

Gestion des opérations

Vente

Relations clients

Vente B2B

Formation

Team building

Gourmet

Réseaux sociaux

A L'ECOUTE

Produits de luxe

Organisation

Force de proposition

Esprit d'équipe

Capacité d'adaptation

Pâtisserie

Culture d'entreprise

Rigoureux