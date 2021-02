Jean Luc BON

Après des années au sein d'Ambition Télécom & Réseaux en tant que Directeur de la Production où j'avais en charge l'ouverture et la pérennisation de nouvelles agences sur le territoire national, j'ai rejoint Ambition Consulting & Services pour un autre challenge, apporter à nos clients les ressources humaines compétentes pour les accompagner dans les missions qui sont les leurs.

Fort de mon expérience et réceptif aux valeurs humaines qui font l'entreprise, j'ai pris en charge la détection et le recrutement de nos salariés, de ceux qui vous permettront de mener à bien vos prestations dans les délais impartis.



Vous, qui avez envie de bouger, besoin de vous remettre en question, vous permettre de nouveaux défis, n'hésitez pas à prendre contact et pousser la porte d’ Ambition Consulting & Services !



Mes compétences :

Réseaux Télécoms

Connaissance clients

Management

Bienveillance

Leadership

Ingénierie Réseau