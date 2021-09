Conseil en recrutement, j’accompagne, depuis bientôt 10 ans, les Experts Comptables et les Commissaires aux Comptes, dans leurs recherches de nouveaux collaborateurs.



Avec une clientèle, composée de plus de 400 Cabinets, implantés en Ile de France, ADEX CONSEIL, est devenu un partenaire incontournable de la profession.

Savoir faire et méthode, réactivité et précision, disponibilité et implication, sens des responsabilités, sont des valeurs que nous partageons dans l’exercice de nos métiers.



En 2006, nous avons créé notre département Entreprise afin de répondre au besoin en recrutement de leurs clients, aujourd’hui, plus de 250 sociétés, intervenant dans tous les secteurs, ont recours à nos services.



Nous entretenons des liens très étroits avec les dirigeants et les collaborateurs qui composent le capital humain de ces structures et nous en sommes fiers.



Impliqués auprès des principaux organismes représentatifs de ces métiers, nous animons, un réseau de près de 10.000 professionnels de la comptabilité et de la finance.



Vous recherchez un collaborateur ou souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière et vous avez choisi de nous rejoindre, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner.



Jean-Luc BRUNEL

Conseil en recrutement

E-Mail : jl.brunel@adexconseil.com

ADEX CONSEIL 'L'HUMAIN EN CAPITAL' www.adexconseil.com

Téléphone : 01 43 43 19 74

Télécopie : 01 46 28 06 58

Mobile : 06 12 64 32 37



Mes compétences :

Conseil en recrutement

Expertise comptable

Commissariat aux comptes