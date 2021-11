Jean_luc HAMELIN

02 mai 2015 Création du Studio Jhamy



Après 10 ans en tant que commercial dans divers domaines et 20 ans d'expérience informatique en SSII dans les domaines de la banque et de l'assurance sur gros moyens et petits systèmes, je me suis installé en Freelance en tant que Analyste Développeur principalement en COBOL sous UNIX LINUX ORACLE.



Mes compétences :

Microsoft Access

SQL

UNIX

COBOL

Visual Basic

Microsoft Excel

Visual Basic for Applications

Oracle PL/SQL

Oracle 8

Microsoft Word

Microsoft Windows

Merise Methodology

Visual Basic 6

PRO Cobol

PC Hardware

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft DOS

Delphi

COBOL 2 MicroFocus

Apple Mac