Jean-Luc JEAN-LUC BOUILLON

Mes activités se répartissent entre enseignement, recherche et responsabilités administratives



J'assure des enseignements dans les domaines suivants :



- Gestion de projets en communication numérique, marketing et commerce électronique, techniques d'argumentation

- Théories de l'information et de la communication, socio-économie des organisations, communications organisationnelles



Mes recherches portent sur les transformations des organisations productives contemporaines, dans différents secteurs d'activité (formation, services, santé). J'étudie plus particulièrement les relations entre :



- la mise en place de Technologies de l'Information et de la Communication, qu'il s'agisse de technologies dédiées à la gestion de l'information (progiciels de gestion...) ou de technologies collaboratives (intranets...)

- les démarches de normalisation de l'organisation, des savoirs et des savoir-faire qui accompagnent le développement de TIC (approches processus...)

- la rationalisation des différentes formes de la communication professionnelle, au travers de dispositifs techniques (web 2.0 appliqué à l'entreprise) destinées à faciliter la mise en relation des acteurs et leurs échanges

- les stratégies de communication (élaboration de discours, mise en récit de l'organisation...)



Je m'intéresse plus particulièrement aux tensions et aux contradictions qui sont fréquemment associées à un changement organisationnel :



- sur le plan de l'évolution du rôle et de l'activité des acteurs internes (acteurs opérationnels, hiérarchies intermédiaires, dirigeants...) et externes (clients, usagers, prestataires, partenaires...)

- entre l'organisation officiellement définie et prescrite ; et les ajustements informels en situation auxquels elle donne lieu





Mes compétences :

Communication d'entreprise

Webmarketing

Gestion des connaissances

Gestion de projet