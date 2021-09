Jean Luc MALUGANI

Manager opérationnel, je gère les situations avec pragmatisme.

A l'aise autant dans le management stratégique, que dans la conduite opérationnelle, je m'adapte facilement aux situations complexes.



Issu d'une formation initiale de Mécanicien en Usinage, les opportunités professionnelles m'ont amenées à travailler dans la Production Automobile, la Fonderie, l'Aéronautique, l'Armement, et le Médical.



Participer concrètement à la mise en place des lignes stratégiques d'une entreprise me permet d'utiliser et développer mes compétences.

Je sais être impliqué et suis de nature pro actif .

Anticiper, soutenir, faire face, supporter et avancer sont pour ma part autant de points qualifiants, permettant l'avancement vers les objectifs.

Je suis Exigeant, Impliqué, Engagé, Rigoureux et Organisé, et mon style de management favorise l'émulation de mes équipes.



En tant que Manager Responsable, j'accorde de l'importance au management QHSE, et suis par expérience apte à en piloter les processus qui lui sont associé.





Mes compétences :

Usinage

Recrutement

Formation

Adaptabilité