Jean-Luc PIPREL (JEAN-LUC PIPREL)

Après une longue carrière dans le transport, j'ai choisi de suivre une formation de gestionnaire de paie pour pouvoir exercer ce métier que je trouve très intéressant.

Actuellement en cours de formation, je recherche une entreprise ou un cabinet comptable pouvant me permettre d'effectuer un stage conventionné de trois semaines, à partir du 20 juin 2022.

Merci à tout ceux qui prendront la peine de lire mon profil et qui me répondront.

Amicalement.