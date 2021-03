Jean Luc RIBEYROLLE

Depuis janvier 2007 Mon activité professionnelle s'est reorientée exclusivement dans le depistage ,le diagnostic et la prise en charge des troubles du developpement et des apprentissages chez l'enfant et l'adolescent .Il S'agit d'une orientation nouvelle en France dans le domaine médical en cabinet liberal.



je reçois des familles dont les enfants presentent des difficultés,des retards ou des troubles dans leur developpement ou leurs apprentissages scolaires et souvent des troubles du comportement associés (dyslexie,dysphasies,dys..,tdah,autisme et ted ,retard developpementaux indeterminée,et les demotivés ..)



mon role est de mettre en place une demarche diagnotisque logique médicale puis si necessaire de préscrire des examens complémentaires ou des prises en charge.



je reste conventionné en secteur 1 et repertorié pour l'instant dans le catégorie médecine générale, qui partage avec la pédiatrie et la pedo psychiatrie l'exploration et la prise en charge d'un domaine longtemps méconnu voir deserté par la médecine



Mes compétences :

Psychothérapie

Psychiatrie

Neuropsychologue

Therapie de groupe

Thérapie comportementale et cognitive

Médecin