Je me présente Jean Luc Semeria, j'ai 25 ans de métier en Restauration que se soit au poste de Cuisinier, Chef Cuisinier ou Chef Gérant Tournant. Je suis passé par tous les types de Restauration dont le poste Collaborateur Service Clients avec Générale de Restauration maintenant Avenance Elior sur Scolaire Marseille pour une mission de contrôle, d'audit sur les écoles.

Je me suis reconverti suite à un Stage en Entreprise en tant que Auditeur technique, contrôle qualité et conseil en Restauration Gastronomique, Hôtelière et Traditionnelle et j'ai fais une Formation HACCP au Lycée Hôtelier Régional de Marseille avec de GRETA et obtenu l'agrément.

Mon objectif est d'accéder à un emploi dans le secteur des Audits, Contrôle et Consultant en hygiène et sécurité en restauration



Mes compétences :

Contrôle sur l'hygiène des locaux,armoires ou cham

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word