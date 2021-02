Jean Luc SOUBEIRAN

Soucieux d'un devoir de sauvegarde de notre savoir faire et de notre patrimoine, mon entreprise se consacre, depuis 20 ans, à la réalisation de pièce unique et sur mesure, afin de répondre à des attentes particulières, adaptées à des besoins et contextes tous différents.



D'une reproduction de menuiserie du XVème à la création d'un aménagement d'ensemble, sans oublier la restauration des meubles et autres ouvrages, mon entreprise peut répondre à tous vos projets en Bois.



Diplômé dun Brevet de Technicien en Aménagement densemble, je poursuis ma formation au travers dun tour de France qui me conduit à un Brevet Professionnel et un Brevet de Maitrise en Menuiserie. Je mets au profit cette formation pour, à mon tour, dispenser une formation au BP à de jeunes professionnels. Je rejoins ma région natale pour créer mon entreprise avec mon père, doù jobtiens le titre de Maître Artisan. Celui ci parti en retraite, je me suis entouré dune équipe compétente et passionnée. Mon atelier, dune surface de 200m2, se veut dune structure artisanale, en ayant créer des équipes spécialisées que ce soit dans la réalisation de Menuiseries pour les monuments historiques (portes et fenêtres de style), en Aménagement par la création de bibliothèques ou autres agencement, en Restaurations douvrages dépoque massifs ou plaqués et en Finition douvrages (que ce soit du vernis au tampon au vernis polyester).



Lensemble des travaux est réalisé par nos propres soins. Nos clients sont en majorité des particuliers, et de ce fait, et par déontologie et courtoisie, je ne citerai pas les noms de ceux ci.





