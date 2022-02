Jean-Luc TRAINEAU

ACCOMPAGNEMENT



En accompagnement individuel et collectif, nous travaillons ensemble votre savoir-être (« soft skills ») :

- Adaptabilité

- Motivations

- Gestion du stress

- Intelligence émotionnelle

- Créativité

- Assertivité



Accompagnement individuel



Quels que soient vos projets personnels et professionnels, vous allez faire face à des situations nouvelles/complexes



Vous allez devoir :

- vous préparer afin doptimiser vos chances de succès ;

- garder votre motivation pendant laction ;

- apprendre à vous ressourcer après leffort.



Je vous accompagne sur les enjeux suivants :



- évaluation de votre « dynamique comportementale » (motivation/assertivité/adaptabilité)

- définition de votre objectif ;

- stratégie et plan dactions ;

- gestion de votre énergie ;

- confiance en soi et estime de soi.



Accompagnement collectif



Seul, le management à lobjectif ne suffit pas. Il génère une pression individuelle et collective, et donc du stress.



Le management motivationnel génère plus dinitiatives, car il est basé sur ce qui met en mouvement un individu et une équipe.



Management à lobjectif + management motivationnel = 2 leviers complémentaires au service de votre performance.



Je vous accompagne sur les enjeux suivants :



- Définition de votre objectif en tant que manager/directeur ;

- Construction de la « dream team » (les acteurs impliqués par lobjectif) ;

- Identification des motivations personnelles des membres de la « dream team » ;

- Emergence des solutions opérationnelles (coaching déquipe) ;

- Mise en œuvre des solutions opérationnelles (confrontation au terrain) ;

- Choix dune stratégie pérenne à lissue du coaching déquipe (vous arbitrez) ;

- Rapports de synthèse et de pérennisation pour atteindre lobjectif.



FORMATIONS



Tôt ou tard, le parcours dachat de vos prospects et clients passe par les réseaux sociaux.

Comment vous inscrire dans ce nouveau parcours dachat ? Comment réseauter en ligne ?



Je vous accompagne sur les enjeux suivants :



- identifier vos clients types (« personas ») ;

- comment attirer des prospects à vous ;

- comment chercher des prospects ;

- comment engager la conversation avec eux ;

- comment les sortir du digital, rapidement.



Je délivre des formations à la prospection digitale sur LinkedIn (« social selling ») afin de vous rendre autonome sur ce réseau professionnel, et travailler votre eRéputation.



Rencontrons-nous : jltraineau@socialglobe.biz - 06 60 81 11 34