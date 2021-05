Jean Marc Andriamparany RAFAMATANANTSOA

Environnementaliste de formation, j'ai souhaité parfaire ma spécialité en la rendant opérationnelle pour qu'elle puisse s'inscrire et être utile pour de nombreux projets.

Pour cela, j'ai choisi l'option biostatistiques en Licence, la biologie végétale pour l'obtention du diplôme de Maîtrise en biodiversité et environnement. Ensuite, j'ai choisi de suivre un double parcours en Études d'Impacts Environnementaux dans un objectif de relier "Environnement et Développement".

Ainsi, mes expériences professionnelles témoignent les nombreux secteurs auxquels je peux m'insérer et apporter mes atouts.



Mes compétences :

Analyse de risque

R Software

Analyse qualitative

Analyse quantitative

Etudes d'impacts Environnementaux

Microsoft Excel

Analyse statistique

Gestion de projet

Analyse de données

Risk Management

Audit

Risk Analysis

Management Information System

Project Management

ArcGIS

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

STATISTICA