Jean Marc BARRÉ

Site internet: http://apsaravoile.vpweb.fr



Moniteur de voile indépendant, j'interviens dans les clubs nautiques pour palier à une augmentation temporaire d'activité ou en remplacement d'une personne.



Je crée mes propres stages de croisière pour les particuliers.



Pour les institutionnels ou les entreprises, je propose des week-ends de motivation ou des entrainements pour des manifestations sportives inter-entreprises ou corporatives.



Pour les particuliers, j'aide à la prise en main de votre bateau et à son optimisation. Je vous aide et vous accompagne dans la préparation votre projet de croisière.





Pour les institutionnels montage de séjours pour enfants ou ados, publics sensibles, handicapés.



Je pratiques sur les plans d'eux intérieurs comme les grands bassins de navigation en Manche, Atlantique, Méditerranée et les Antilles.



Mes compétences :

Encadrement

Organisation d'évènements

Entraineur régate

formateur regional de moniteur