Jean-Marc BRUM

AMANORA TECHNOLOGIES est une société d'ingénierie qui apporte compétences, réactivité et flexibilité à ses clients



secteurs d'intervention: Métallurgie, pétrochimie, énergie thermique, énergie nucléaire, énergies nouvelles, automobile, ferroviaire, pharmacie, traitement de l'eau...



Métiers: génies mécanique, électrique, climatique, de l'automatisme, des procédés, de l'instrumentation, civil, atomique, maitrise des risques industriels, installation générale

Management de projet, génie de la maintenance industrielle



Types d'intervention: études, analyses, conception, formation, change management, management de projet, préparation et supervision d'opérations de maintenance....



La satisfaction des clients et la qualité du management sont les clés du développement D’AMANORA TECHNOLOGIES



www.amanora.fr - contact@amanora.fr