Jean Marc CHÉNEAU

J'ai débuté mon parcours de commercial en 1992 auprès des particuliers pendant 5 ans. Mon expérience significative a débuté en 1997 dans les arts graphiques via les caoutchouc et les encres de sérigraphie et de tampographie. Ma spécialisation a commencé en 2004 pour les produits de collage et de traitement de surface. La découverte des nombreuses applications des clients, complétées par les formations des fournisseurs, me permettent de proposer aujourd'hui un conseil en complément de l'offre produit. La gestion de partenaires depuis 2010 est un atout supplémentaire et une première approche dans l'appui technique auprès des commerciaux. Les industries françaises sont mes interlocuteurs depuis 17 ans.



Mes compétences :

Collage

Traitement de surface