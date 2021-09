Jean-Marc CRESCENT

Durant toute ma carrière professionnelle, j'ai acquis une grande expérience tant dans la gestion d'équipes de ventes que dans celle des techniques commerciales à la fois sur un plan national, régional et global.



Mes compétences m'ont permis de relever des challenges complexes et à accomplir les missions qui m'avaient été confiées grâce à mon esprit créatif et flexible.

Mon relationnel et mon sens de la négociation ont eux aussi grandement contribué à atteindre les objectifs souvent très ambitieux qui m'avaient été donnés.

Grâce aux positions internationales que j'ai occupées, j'ai l'habitude de gérer des équipes ainsi que des clients avec des sensibilités très différentes liées à leurs origines. Je suis donc flexible et fais preuve d'une grande adaptabilité.



Mon ambition et mon envie de me surpasser sont toujours intactes et prêtes à relever un prochain challenge dans une société qui me proposera une nouvelle aventure.