Jean-Marc DUBOSQ

En qualité de Responsable d’exploitation électrique dans le secteur de l’électricité courants faibles et forts, je gère en toute autonomie les différents travaux.



Ma devise planifier, manager mes équipes, interpréter les chiffrages signé en temps d’exécution afin de pouvoir organiser et planifier les tâches quotidiennes de l’exploitation.



Gérer les taches administrative qui lui incombe, effectuer les chiffrages TS, respecter les cahiers des charges notamment les budgets (Matériel, temps passé, délai, qualité escompté)



contrôler les achats liés aux chantiers, assister aux réunions de chantier, analyser et proposer des solutions techniques et humaines sous couvert de mon N+1



Suivi les clients et garant du bon fonctionnement de l’agence ainsi que de la fidélisation de ses clients.



Mes compétences :

Courant fort

exel

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Batiprix,batigest

Electrotechnique

Courant faible

Gestion de projet

Qualité