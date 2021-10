Jean-Marc FEDRIGO

2 casquettes principales

> Social média manager & influencer social média :

+ Développement d'une communauté dans S.O. France = 200K followers sur 2018

+ B2C avec placements de produits (sur sélection) pour jeux en ligne

+ Gestion de 17 entreprises > community manager

+ Gestion de 8 associations et festivals internationaux

+ Gestion Liste Emails Professionnelles

> Soyez visible pour votre entreprise, pour vos produits www.bougetongers.com/apropos

La place est au B to B to C ou l'impact de la culture digitale a été d'amener plus de transparence entre les marques et leurs consommateurs. B2C et B2B n'existent plus. Ce qui importe désormais, c'est P2P. Le People to People.



Mes compétences :

UNIX

Microsoft Windows NT

Audit

Adobe Premier

Adobe Photoshop

Animation de groupes

Réseaux sociaux professionnels

Montage vidéo

Animation de réunions

Photographie

Maintenance informatique

Réseaux sociaux

Administration réseaux

Développement informatique

Application Facebook

Facebook