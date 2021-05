Jean-Marc HÉLIEZ

Une expertise technique:



L'expertise technique en production laitière (Santé, Nutrition, et Conduite d'élevage) est le socle de mon parcours. Cette expertise s'est développée d'abord par la pratique vétérinaire, puis dans le cadre d'une activité de consultant avec réalisation d'Audits, de Suivis de troupeaux et Animation de Formations.





Des compétences transversales:



Les missions qui me sont confiées dépassent largement le cadre technique, et intègrent des domaines tels que le développement d'activité, le management de projet, l'encadrement d'équipe, les politiques de services à la clientèle et des ventes.





Quelques convictions:



Une entreprise se développe parce qu'elle sait initier, conduire et porter des projets techniques pertinents et innovants, parce qu'elle sait structurer l'activité et créer de la valeur, et parce qu'elle sait communiquer auprès de ses clients et de ses collaborateurs pour mettre en valeur ses projets.





Des objectifs:



Développer l'activité, satisfaire le client, entraîner une équipe, s'épanouir dans son travail.