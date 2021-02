Jean Marc OWANDJ AHONDO

J ai l’honneur de vous solliciter afin de vous présenter ma candidature pour un poste de chef d’équipe au sein de votre établissement.

Votre enseigne m’attire tout particulièrement pour la qualité de ses produits et en terme de sportwear vous êtes pour ma part les meilleurs .

Depuis 9ans j’ai travailler d’abord en tant que conseiller de vente, après avoir suivi mes formations interne, j’ai reçu mon diplôme première étoile de chef d’équipe au sein de la société Footlocker . Je maitrise le visuel merchandising , le service client, la recherche des besoins, vente complémentaire, vente additionnelle, gestion de caisse et fidélisation. Je sais géré une équipe en surface de vente, gameplan, l’ouverture et la fermeture du magasin. Je suis passionné, rigoureux, ponctuel, motivé et j’ai l’esprit d’équipe.

Je souhaiterais mettre mes compétences à votre disposition car travailler pour vous serais un rêve.

Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, je reste à votre disposition pour un éventuel entretient, je vous pris de recevoir ,Madame,Monsieur , l’assurance de toute ma considération.



Mes compétences :

Dynamisme

Analyser écouter réfléchir agir

Autonomie

Sourcing

Management

Administratif

Microsoft PowerPoint