Jean Marc PARENT (JEAN MARC PARENT)

J'ai travaillé depuis 2001 en électroérosion enfonçage sur les machines Charmilles et Agies FORM20 , D10, puis sur les roborform

100, 200 et AGIE intégral

Depuis 2006 j'essaye d'exploiter à fond les capacités de la Roboform 35P, les Macros et également le contournage



Je travaille également sur machine à fil Mitsubishi en petit fil et gros fil



Mes motivations sont ;

continuer à me perfectionner sur machines AgieCharmilles.

Continuer à former des personnes et leur transmettre ma passion pour les machines AgieCharmilles