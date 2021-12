Jean-Marc PICARD

Enseignant chercheur à l’Université de Technologie de Compiègne (UTC) depuis 1999, auparavant 18 ans dans les services à l’industrie comme responsable informatique pionnier des centres d’appels, spécialisé en génie logiciel et dans les interfaces SGBD acquisition de données temps réel. Consultant pour IBM, JMP a été rédacteur au "Monde Informatique", puis directeur marketing et qualité d'Alten.

Auditeur IHESI, vice-président de l’Institut pour la Maîtrise des Risques (IMDR), il a été, au titre de ses compétences en normalisation évaluateur pour l’ANR, membre du groupe normalisation du MEDEF, , représentant de l’État à la commission d’audit interne du Cofrac, membre du conseil scientifique de l’INPS, président de commission AFNOR, conseiller auprès de la sécurité civile.

Auditeur international en systèmes de management QSE, il a conduit à la certification ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001les plus grandes industries (L'OREAL...) Il a été expert auprès de la Commission Européenne. Il est expert auprès du CNES et du Haut Comité Français pour la Défense Civile, expert normalisation au secrétariat général du ministère de l'intérieur et à l’ISO.

Il enseigne le management qualité et la normalisation. Ses travaux de recherche portent sur la qualité en conception, la conception juridiquement sûre et la normalisation de la sécurité (gestion de crise, management des risques): cadre de plusieurs projets de recherche actuels (ANR et CSFRS) et d’une importante activité internationale au sein des comités d’experts à l’ISO. Il est administrateur de l’UTC.

Il a co-publié plusieurs articles et ouvrages dont la Maîtrise des Risques (Afnor), Intelligence économique et gouvernance compétitive (préface du ministre de l’intérieur, La Documentation Française 2006), Management des Risques pour un Développement Durable, Dunod, 2009. Il a publié avec les plus grands spécialistes du risque (JF. Barbet, JL. Deschanels, A. Villemeur, R. Pelat).



Mes compétences :

Process

Aéronautique

Gestion de projet

Audit

Qualité

Normalisation internationale

Management industriel

Risk Management et gestion de crise

Business continuity

Assurance qualité