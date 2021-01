Jean-Marc RICHARD

Manager de Production



Manager opérationnel, mon champ d'expertise porte sur les thématiques liées à la gestion de production à savoir:

Management de la production

Gestion de la production

Industrialisation des produits

Amélioration continue - Méthodes Lean Manufacturing

La conduite du changement

La gestion de projets

La gestion des achats et des approvisionnement





Ayant pu mener de nombreux projets (industrialisation, lean manufacturing, ERP) et ayant eu différentes responsabilités au sein de PMI, je suis disponible pour échanger sur les problématiques d’organisations industrielles et les solutions que vous souhaitez y apporter



Mes compétences :

Achats et approvisionnements

Management

Gestion de Production et Supply Chain

Gestion de projet

Assurance qualité

Industrialisation Méthode

Administration des ventes

Responsable de production

Lean manufacturing

Manager

SMED

Industrie

International

Sage X3

Ingénieur