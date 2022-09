Jean-Marc SAADA

Après 20 ans dans les télécommunications à travers le monde, j’ai souhaité revenir en France pour réaliser un rêve.

Passionné par le luxe, admirateur de la qualité française, j'ai pris la Présidence de la Maison Lupolillo.



Lupolillo tire sa sève de son amour de la France et de la culture profonde et diversifiée de ses actionnaires pour créer des étoles exceptionnelles en tissage jacquard dans les soieries de Lyon.

Le choix de fils rares et précieux, tous d’origine naturelle (Soie, Cachemire, ...) confère une élégance inégalable à ses étoles.

La maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur : du design à la production, fait de la Maison Lupolillo un ambassadeur du luxe français.



Aujourd’hui Lupolillo se lance à la conquête de nouveaux marchés en proposant des produits sur-mesure uniques.



