Jean Marc TERRADE

J'anime une équipe de commerciaux et assure le management des hommes et des competences.



Mettre en oeuvre les orientations de la direction commerciale.



Contribue à la définition de la politique commerciale du secteur et assure sa mise en oeuvre.



Définir,fixer et suivre les objectifs de commerciaux.



Préparer et suivre les opérations commerciales.



Former et accompagner les commerciaux au quotidien.



Analyser et contrôler le suivi des fichiers clients et prospect.



Suivre et analyser la production commerciale.



Organiser les réunions commerciales.



Je maîtrise les techniques de vente et ma pédagogie me permets d'etre formateur