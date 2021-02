Depuis plus de 20 ans, je pratique une activité commerciale, celle que j'ai toujours voulu exercer!

Cela m'aide beaucoup au quotidien pour m'impliquer du mieux possible auprès de mon entreprise et le réseau de client- fournisseur. Il faut donner des signaux forts et obtenir la confiance de mes futurs contacts.

Les fondamentaux sont d'autant plus important que les modes de communications et d'expressions évoluent.

Aujourd'hui mon travail est en lien avec l'environnement, au cœur de l'économie circulaire, il permet de préserver les ressources forestières de la planète afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi de contribuer à la transition énergétique qui est une source de satisfaction concernant l'éthique et mes valeurs.

Jean-Marie CLEMENT



Mes compétences :

Travail en équipe

Négociation commerciale

Analyse de marché

Suivi et gestion d'un portefeuille client-fournisseur