Jean-Marie FONTENEY

De formation Électrotechnique et actuellement Manager d’équipe depuis près de 8 ans, j’ai su allié technicité, gestion du personnel et relationnel client afin d’atteindre les objectifs de performance qui me sont demandés. Ayant déjà une expérience à l'international, je cherche actuellement une opportunité pour travailler à l'étranger.



Mes compétences :

GMAO

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Management

Electrotechnique

Maintenance industrielle

Gaz naturel