Jean-Marie FOUBERT

Après des études en Gestion des Entreprises et des Administrations (IUT), je suis devenu assistant parlementaire du sénateur du Calvados Jacques Descours Desacres en janvier 1980.

Tout en travaillant, j'ai obtenu un DESS Administration et Gestion des Collectivités Locales et un DESS Urbanisme et Logement.

Puis j'ai opté pour le journalisme, recruté en avril 2007 par Bernard Méaulle pour devenir rédacteur en chef de l'Orne Hebdo, à Alençon.

J'écris (dix-sept livres publiés). J'ai obtenu le Grand Prix des Écrivains normands et le prix Bouctot de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Rouen.

J'ai été ouvrier dans une usine du monde agro-alimentaire.

Je m'intéresse à l'Histoire, à l'Economie, au Tourisme, à la Nature.

Je fais du sport (course à pied).

J'anime des tables rondes.



Mes compétences :

Animation

Ecriture

Journalisme