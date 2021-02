Jean-Michel ANTONINI

DIPLOMES ET CERTIFICATIONS :

Octobre 1993 : Doctorat en Médecine Générale.

Juin 2005 : Attestation d'Etudes de Médecine Agréée.

Juin 2006 : Diplôme d'Université d'Etudes Médicales relatives à la Réparation Juridique du Dommage Corporel.

Juin 2007 : Diplôme Inter-Universitaire d'Aptitude à l'Expertise Médicale.

Juin 2008 : Diplôme d'Université de Médecine Statutaire et Médecine Agréée.

Juin 2008 : Certificat d'Etudes Universitaires de Procédure et Expertise en Assurance de Personnes.

Juin 2009 : Diplôme d'Université d'Hématologie Médico-légale.

Juillet 2010 : Certification NF en ISO 9001 - 2008 (Medical Expertises Management).

Juin 2012 : Agrément IRCA (Convention Générale d'Indemnisation et de Recours Corporel Automobile)

Juin 2017 : Diplôme Inter-Universitaire d'Evaluation des Traumatisés Crâniens.

Septembre 2018 : Diplôme d'Université de Contentieux Médical

_____________________________________________________



VIE PROFESSIONNELLE :

- 1994 : installation à Ajaccio. Exercice de la médecine générale en cabinet libéral ; réalisation de contre-visites et d'expertises médicales en assurance de personnes et dans le cadre administratif.

- De 1995 à 1996 : médecin attaché au service des Urgences Chirurgicales du Centre Hospitalier d'Ajaccio.

- De 1996 à 1997 : médecin attaché au Centre Hospitalier de Castelluccio.

- 1997 : création dun cabinet de groupe à Ajaccio (deux médecins généralistes, deux infirmières).

- De 2001 à 2004 : médecin de l'Office Municipal des Sports d'Ajaccio.

- De 2001 à 2005 : médecin de la Ligue Corse d'Athlétisme.

- De 2010 à 2014 : médecin référent du Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles, en matière de violences conjugales.

- De 2008 à 2014 : membre de la Commission des Rentes de la Direction Départementale de l'Equipement de la Corse-du-Sud.

- De 2007 à 2016 : membre du Comité Médical Départemental et à la Commission de Réforme Départementale (Direction de la Solidarité et de la Santé de la Corse-du-Sud) : fonctions publiques d'Etat, hospitalière et territoriale.

- Depuis 2001 : médecin Agréé par la Préfecture de Corse-du-Sud et les Administrations Publiques.

- Depuis 2006 : membre du Comité Médical de La Poste et de la Commission de Réforme de La Poste.

- Depuis 2006 : médecin régulateur de la Permanence des Soins au SAMU du Centre Hospitalier d'Ajaccio.

- Depuis 2007 : Président de "Profession Généraliste", association de Développement Professionnel Continu.

- Depuis 2007 : Expert auprès de la Sécurité Sociale.

- Depuis 2008 : membre suppléant du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de la Corse-du-Sud.

- Depuis 2008 : Médecin Contrôleur Départemental d'Assurance.

- Depuis 2009 : organisateur de formations, réunions et séminaires dans le cadre du Développement Professionnel Continu.

- Depuis 2009 : membre de l'Association des Médecins Conseils Experts en Dommage Corporel Nice Riviera Corse (AMCEDOC).

- Depuis 2017 : membre de l'Association des Médecins Conseils en Assurance de Personnes (AMCAP).

- Depuis 2018 : médecin agréé par la Préfecture de la Corse-du-Sud pour le contrôle de l'aptitude à la conduite automobile.

- Depuis 2020 : médecin agréé par la Préfecture de la Haute-Corse pour le contrôle de l'aptitude à la conduite automobile.



_____________________________________________________



MES COMPETENCES :

Médecine Générale

Expertise

Dommage Corporel

Assurance de personnes

Accidentologie

Administratif

Norme ISO 9001

Assurance-Maladie

Agrément IRCA

Permis de conduire

Protection juridique des personnes