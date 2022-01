Je suis Jean-Michel Bouzon, fondateur de la société Ressource Added SAS.



Organisme de Conseil et de Formation spécialisé dans les démarches d'amélioration de la performance des TPE/PME, notre mission est d’augmenter la valeur ajouté créée par votre entreprise à travers le développement de vos collaborateurs



Nous sommes des praticiens des démarches d’amélioration continue basées sur le Lean/TPM/6 Sigma et de la conduite du changement en TPE/PME et grand groupe. Nous nous appuyons sur plus de 10 Consultants indépendants avec qui nous partageons les mêmes valeurs



Pour partager notre expertise, nous sommes à l’origine d’une bibliothèque de supports et d’accessoires innovants portant sur le transfert de compétences Lean : La Plateforme du Lean (Array).



Nous pouvons nous appuyer sur le centre de formation et d’application PlaFormAc, situé à Meyzieu Z.I., où nous dirigeons des programmes et des conférences sur différentes thématiques, complétés par des ateliers pratiques de mise en application.



Ci-joint un lien pour en savoir plus : http://bit.ly/102u7Ia



Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement supplémentaire. N'hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

Lean

VSM

5S

Déploiement de la stratégie

TPM

Analyse de poste

Six Sigma

Shingo prize

DDMRP