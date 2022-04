Jean Michel BUDZYNSKI

BUDZYNSKI Jean Michel

23 rue des Blés d’Or Tél. : 05 53 65 19 40

47600 FRANCESCAS Portable : 06 08 05 45 28

Mail : jmbud@orange.fr

COMMERCIAL,

MANAGER D’ÉQUIPES TECHNIQUES ET COMMERCIALES,

MANAGER DE PROJETS FORMATIFS,

FORMATEUR TECHNIQUE DE L’ARBRE,

SPÉCIALISTE DE LA SÉCURITÉ EN ÉLAGAGE

Compétences : Responsable commercial apte au recrutement et à la direction d'équipe commerciale

Connaissance des actions inhérentes à l’entreprise (obligations, prospective, etc.).

Spécialiste de l'arbre, manager d'entreprise d'élagage et d'espaces verts.

Aptitude à l'enseignement en Arboriculture et sécurité.

Conférencier en histoire de l'art et des religions (70 conférences réalisées).

Expériences professionnelles :

2011-2012 : Formateur / commercial chargé d’ingénierie de formation au CFPPA de Nérac (47).

2010 : préparation à la création d'une société de consultant (arboriste).

2007-2009 : réalisation de conférences sur l'histoire de l'art et de la peinture.

2005-2006 : rédaction d’un ouvrage sur l’histoire de l’art.

2004-2005 : création d'un pôle de soutien à la personne à Brains (44)

2003 : soutien technique et stratégique de la société ARBORA / Préparation à la création

1996-2002 : créateur et commercial de la société ARBORA ; entreprise spécialisée dans l'élagage,

les espaces verts et les diagnostics phytosanitaires, inscrite en préfecture pour la formation.

1991-1995 : Formateur en élagage et soins aux arbres d'ornement au CFPPA de Tours-Fondettes (37) :

- responsable des stages FAFSEA et CNFPT (formation continue)

- gestion des stagiaires en formation

- gestion des activités d'animations de l'établissement.

1991 : élagueur d'entreprise (41) ; chef d'équipe

1988-1990 : intérimaire à Paris (75) - multipostes

1987 : agent commercial à Copenhague pour une société danoise de vente directe ; manager

d'une équipe de 5 personnes.

1977-1987 : employé SNCF à Tours (37) ; chef de service en sécurité ferroviaire.

Formations diplômées :

Novembre 2011 : secours et sauvetage dans l’arbre.

1990-1991 : certicat de spécialisation "Elagage et soins aux arbres d'ornement".

1981 : diplôme d'attaché niveau 3 ; section Sciences Humaines de l'École de formation générale

de la SNCF (niveau bac S) - Licence en littérature et DEUG d’histoire de l’art.

Formations professionnelles continues :

1993-2002 : membre du groupe d'étude de l'arbre (suivi de colloques)

1994 : membre de la Société française d'arboriculture (suivi de colloques)

1991-1995 : formation continue des formateurs en élagage.

Divers :

Permis B et véhicule

Anglais

Loisirs : randonnée, VTT, pêche, ornithologie, musées et peinture

BUDZYNSKI Jean Michel

23 rue des Blés d’Or Tél. : 05 53 65 19 40

47600 FRANCESCAS Portable : 06 08 05 45 28

Mail : jmbud@orange.fr

EXPÉRIENCES DÉTAILLÉES P AR COMPÉTENCE

1 - Commercial / Manager d'équipes techniques et commerciales

• Créateur et commercial de l’entreprise ARBORA

• Commercial en formation au CFPPA de Nérac (47).

• Chef de service sécurité à la SNCF.

• Manager d'équipe commerciale au Danemark.

• Responsable de section d'élagage en centre de formation.

• Créateur et commercial de l'entreprise ARBORA (3 à 5 élagueurs - CA de 1,3 million d'euros HT

en 6 ans).

2 - Formateur / instructeur

• Sergent instructeur militaire au 1er RPIMA (6 mois).

• Accompagnateur de stagiaires à la SNCF.

• Formateur commercial au Danemark (6 mois).

• Formateur en élagage (5 ans).

• Formateur d'élagueurs dans l'entreprise ARBORA (7 ans).

• Formateur en élagage indépendant inscrit en préfecture de région (1 an).

3 - Technicien de l'arbre

• Titulaire d'un certificat de spécialisation en "élagage et soins aux arbres d'ornement"

• Formateur en élagage durant cinq ans

• Créateur de l'entreprise ARBORA spécialisée dans l'élagage, les soins aux arbres, les diagnostics

phytosanitaires, et le conseil en gestion des arbres.

• Ancien membre du groupe d'étude de l'arbre et de la Société Française d'Arboriculture, ayant

suivi la formation continue des formateurs.

4 - Responsable sécurité

• Instructeur militaire sur piste du risque, occasionnellement chef de la garde au 1er RPIMA.

• Agent spécialisé en sécurité ferroviaire à la SNCF

• Formateur en élagage à grande hauteur - responsable de la sécurité des stagiaires.

• Concepteur et vérificateur de matériel de grimpe en hauteur.

• Dirigeant d'entreprise responsable de la sécurité des agents élagueurs et des chantiers.

• Formé au secours et sauvetage dans l'arbre.

5 - Expériences en sciences humaines

• Suivi des cours à l'école de formation générale de la SNCF en section "sciences humaines" :

- histoire de l'art, des religions et des civilisations,

- organisation scientique du travail (OST),

- techniques d'expression adaptées aux dirigeants.

• Stages en sophrologie, yoga et fasciathérapie.

• Création d'un pôle de soutien à la personne en 2004 (soins hors du cadre



Mes compétences :

Commercial

Déterminé