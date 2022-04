Jean-Michel BUSSIERE

Sorti en 1995, PULSE, le double album live de Pink Floyd marque pour beaucoup le point d’orgue de la longue carrière musicale du légendaire groupe britannique.

Cet opus a aussi donné son nom à plusieurs groupes interprétant la musique des Floyd. Parmi les « tributes bands » russes, finlandais et même français portant le nom de cet album, le groupe jurassien Pulse, a incontestablement la trajectoire la plus prometteuse.

Fondé en 2007 dans le Jura français, Pulse se rode d’abord sur les scènes locales. Tout s’accélère après une prestation remarquée à la Commanderie de Dole où le groupe met en œuvre une logistique impressionnante pour servir la musique de Pink Floyd avec les 200 jeunes chanteurs de la chorale du collège Mont Roland.

Les 2000 spectateurs réunis à cette occasion témoignent de la réussite de ce beau projet (cf : http://electroremy3.free.fr/15042011PinkFloyd/ ).

Selon les Inrocks 2 (N°42 spécial Pink floyd), Pulse est le seul groupe français à jouer dans la même cour que Britt Floyd ou Australian Pink Floyd et la présence à leurs concerts de David Griffiths, le propre frère du défunt Nick Griffiths (ingénieur du son historique de « The Wall ») donne une preuve supplémentaire qu’il convient de prendre ce Pulse là au sérieux !

Avec 11 musiciens sur scène et une infrastructure technique digne des géants du rock, ces fans absolus de Pink Floyd reproduisent chaque détail pour le plus grand bonheur d’un public conquis d’avance et continuent leur progression grâce notoirement à l’aide de Dominique Bertucci et Jean Kohler, deux industriels alsaciens amoureux des Floyd et de Pulse.

Après un passage au Zénith de Strasbourg le 26 mai 2012, une époustouflante prestation les 18 et 19 août 2012 à Furdenheim avec l’orchestre philharmonique de Prague, un concert événementiel au Luxembourg le 21 septembre, un dernier concert a eu lieu à Dijon le 13 octobre 2012.

PROCHAIN CONCERT A PRAGUE AVEC LE PHILHARMONIQUE DE PRAGUE le 10 MARS 2014 à HYBERNIA centre ville de Prague





Dernier concert en décembre 2013 à Besançon avec le Philharmonique de Prague

http://blog.france3.fr/musique-franche-comte/2013/12/06/pink-floyd-by-pulse-lhommage-grandiose.html #more-515



