Jean-Michel CAMIZON

La fondation de notre maison en 1810, par Jean-Baptiste Dauchez et sa famille, marqua la création de la gestion immobilière patrimoniale pour compte de tiers en France.



Deux siècles plus tard, fidèle à ses valeurs et son éthique, ayant su conserver son indépendance, Dauchez est un groupe reconnu parmi les meilleurs spécialistes des services immobiliers en France. Avec quelque 170 collaborateurs répartis en 7 filiales et départements, nous nous mobilisons pour défendre les intérêts immobiliers de particuliers, d’institutionnels, d’investisseurs privés et de fonds.



Structurés autour de nos trois métiers, la gestion locative, la copropriété et la commercialisation de biens immobiliers, nous entendons conserver notre singularité. Pour y parvenir, nous capitalisons tant sur notre expérience et notre expertise sur le plan technique que sur notre faculté à étoffer notre offre de services. Nous avons ainsi, en 2011, intégré la société Gérer, acquise auprès de BNP Paribas, puis créé, en 2012, Dauchez Asset Management pour les investisseurs souhaitant dynamiser leur portefeuille en immobilier de bureaux et résidentiel.



Société de services, nous souhaitons nous distinguer grâce à notre spécialisation, nos compétences pour prendre en charge les volets techniques et réglementaires, nos résultats ainsi que par notre capacité à comprendre et fidéliser notre clientèle.





