Jean-Michel CANO

Apres 26 ans dans la Marine Nationale.



- j'ai créé ma société d'aide a la personne, je réalise tous travaux dans la maison et j'entretien les jardins.

Je passe également quatre mois par an au Mexique, ou je possède ma maison.

Avec trois copains deux anceins marins et un amis Franco Mexicain, nous ouvrons un Bed and Breakfast. Tarifs speciauux pour les Français.

- Lieu Playa del Carmen et bientot Puerto Morelos, les deux sont dans le Quintana Roo Mexique a 45 mn et 25 mn de Cancun.