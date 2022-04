Jean Michel CARNEIRO

Compétences :

Maitrise des techniques et procédures export

Habitude des déplacements (France et Export)et de la négociation "frontale"

Autonomie de décision et réactivité

Capacité a former et manager

Ouverture d'esprit



Anglais : courant, usage quotidien pro et perso

Portugais : bon niveau (langue maternelle)

Espagnol : bon niveau (manque de pratique depuis 2ans)



Valeurs:

Respect des engagements et de la parole donnée,

Dialogue et écoute,

Franchise et réalisme,



Mes compétences :

Salons professionnels

B2B

Distribution professionnelle

Export

Achats internationaux

Négociation achats

Télécommunications

Téléphonie professionnelle

Téléphonie sur IP