Jean-Michel CASTANIE

Après 17 années passées sur des domaines applicatifs (Front Office, CRM), j'ai changé pour prendre des responsabilités au niveau Infrastructures depuis maintenant 13 ans.

J'ai:

- Dirigé des départements Infrastructure pour des grandes entreprises

- Dirigé le département Datacentre dans un très grand groupe (Budget Datacentre supérieur à 50M€).

- Dirigé de grands Programmes de plusieurs centaines de millions d'euros

- Géré l'externalisation de bout en bout: depuis la définition initiale de la stratégie, jusqu'à la gouvernance - en passant par les processus RFI/RFP, Transition et Transformation.

- Dirigé la gouvernance du département Infrastructure incluant: PMO, Stratégie, architecture, process.



SPECIALITES:

- Management International

- IT Management

- Outsourcing (Certifié eSCM)

- Programme/Project Management

- Architecture Technique

- PMO

- Gouvernance, Stratégie IT (Certifié Cobit 5)

- Définition et gestion des processus (ITIL)



RESULTATS:

Gestion du budget Datacentre; production des "Business Case" fiables

Conception, mise en oeuvre et exécution (direction) :

- Stratégie Cloud Computing pour l'infrastructure

- Guichet unique multicanal; gestion des demandes standards et exceptionnelles avec un processus d'approbation rapide et conforme

- Catalogue de Service

- Support central et support sur site réactifs et fiables

- SLAs

- Gestion des assets incluant les users

- Gestion des licences et risques associés

- Refacturation interne sur base d'unités d'oeuvre

- Gestion des incidents, problèmes, gestion de crise (+ autres fondamentaux ITIL)

- PRA

- PMO, revue de projets, cycle de validation des projets, PPM

- Roadmap technologique sur 1-3 ans, prévisions sur 5 ans

- Outil de Service Management

- Comité d'innovation produisant un projet effectif majeur par trimestre (Cloud pour plate-forme développement, Cloud pour stockage, Cloud HPC, centralisation des serveurs de fichier et d'impression...)

- Relation ouverte avec les usagers de l'informatique, communautés d'utilisateurs communication/Information aux usagers, enquêtes de satisfaction, innovation

- Référentiels pour processus, projets, architecture, documentés dans un "Management System" central évolutif et partagé





Mes compétences :

Cobit 5

SLA

ITIL

ESCM/Sourcing

Datacenter

Cloud computing

Management

IT service

Project Management

Outsourcing

PMI

Governance

Project Management Office