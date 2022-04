Grand reporter, JRI, j'ai co-réalisé pendant plus 25ans des 26 minutes ainsi que de 52 minutes pour les magazines d'information de TF1. J'ai également durant cette période participé à l'élaboration et au tournage de sujets de format JT. Mon intérêt se porte plus sur les sujets de société. Très bonne expérience de l'image et de la lumière.