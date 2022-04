Mes compétences :

Management d équipe

Gestion des stocks

Gestion des plannings employés et managers

Gestion d'un centre de profit et de son approvisio

Gestion opérationnelle

Gestion des commandes

Analyse et interprétation des données logistiques

Bonnes connaissances des logiciels Excel, Word, Au

Garant des règles d'hygiène et de sécurité aliment