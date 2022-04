Jean-Michel CHAVRIER

En poste à l´international depuis 1991.



Mes compétences :

Définition de budget rédaction Bus.plan et tableau

Étude de marché et de faisabilité

Analyse de compte de résultat

Conduite négociation de contrats

Prospection et création de réseaux de distribution

Construction d´opérations promotionnelles

Fidélisation de la clientèle

Animation et formation des collaborateurs

Mise en place des objectifs

Export

Europe