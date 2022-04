Jean Michel CHEHAMI

Après un long périple dans le monde de la banque et la finance, j'ai décidé de prendre un virage sur le plan professionnel pour me consacrer à la formation. Transmettre, faire profiter de mes expériences et de mon expertise, faire bénéficier à d'autres des opportunités qui m'ont permis d'évoluer professionnellement m'est apparu comme une évidence.



Après une formation a l'issue de laquelle j'ai obtenu une certification de niveau II comme formateur consultant, je travaille dorénavant en profession libérale en partenariat avec des organismes de formation et des écoles.



Je pratique le théâtre d'improvisation, j'aime la bonne cuisine, à déguster ou à faire, et le bon vin, l'amitié et les soirées entre amis.



Je suis aussi président de l'AFIC (Association des Formateurs Interventants et Consultants).



J'ai réalisé des missions en tant que bénévole en Afrique (Sénégal, Togo) notamment en soutien scolaire.



Mes compétences :

Analyse financière

Banque

Commerciale

Enseignement

Formateur consultant

Formation

Gestion de la relation client

Négociation

Négociation commerciale

Relation Client

Techniques bancaires

Vente