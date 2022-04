Jean-Michel CHEVREUL

Responsable activités infogérances et management d'équipes techniques (50 personnes environ).

Conseiller, mettre en œuvre, opérer et maintient en condition opérationnelle système d'Information et de Communication.

Expériences France et étranger de conduite de projets complexes et encadrement d'équipes techniques.



Domaine d'activités : Télécom / Réseaux / Informatique



Mes compétences :

Conduite de projet France et Etranger

Management

Gestion de projet

ITIL Foundation V2

Responsable portefeuille clients