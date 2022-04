Nos sociétés sont parfaitement en mesure de mettre en place un dispositif de sécurité et de sûreté adapté à vos besoins (gardiennage et protection rapprochée). Nous avons l'honneur et le plaisir d'assurer la sécurité et la protection de nombreuses familles princières d'Arabie Saoudite, en France (Paris / Cannes), ainsi qu'à l'étranger. Nous comptons aussi parmi nos clients ; des Hôtels , des Casinos, des Résidences; des Villas privés; de grands groupes de joaillerie, de nombreuses boutiques de luxes à Cannes et à Paris. Nous travaillons souvent avec des sociétés d’évènementiels françaises et étrangères et pouvons mobiliser un grand nombre d’agents dans les plus brefs délais. Nos agents ont un profil correspondant au prestige des établissements de luxe (très bonne présentation et bilingue Anglais).

Jean michel Chiera.

+33662735504

privatesecurity@outlook.fr

11 rue général férrié 06400 cannes



Mes compétences :

Bijouterie

Luxe

Accompagnement

Coaching

Développement commercial

Formation

Sécurité

Management

Communication

APR

paris

Transport

Assurance

Conseil

Ressources humaines

Banque

Marketing

Ssiap1,2,3

Agents Cynophiles

Sûreté

Informatique