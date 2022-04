Jean-Michel CLAQUIN

Parcours

Après avoir parcouru le monde en travaillant pour différentes Compagnies Pétrolières en qualité de Responsable Logistique, Transport ou Levage offshore ou onshore, j'ai décidé de terminer ma carrière sur le continent Africain, continent pour qui j'ai le plus d'affinités que ce soit avec les africains avec qui j'entretiens de très bonnes relations conviviales et professionnelle ou avec cette atmosphère un peu magique que dégage ce continent hors du commun.

Afrique rime avec magique mais malheureusement aussi avec tragique et c'est pour cela que j'ai toujours eu envie d'apporter ma modeste contribution à ce continent d'exception.

Je réside actuellement à Nouakchott en Mauritanie, où je me sus marié il y a de cela, un an environ avec une métisse mauritano-sénégalaise de la grande famille de Cheick Mohamed Vadel, pour cela j'ai dû me convertir à l'Islam, ce qui ne m'a posé aucun problème, bien au contraire!

Je viens de terminer une mission, avec succès, à Ouadane dans la région de l'Adrar, en qualité de Supply Base Manager, je dirigeais une base de soutien logistique pour un puits de forage situé 180km dans le désert du bassin de Taoudéni.

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi de Responsable Logistique, Levage ou Transport, en Mauritanie ou plus globalement en Afrique.

Le fait d'avoir travaillé quelques années en qualité de Chargé de Mission pour le Comité Consultatif du Conseil de l'Europe dans différents pays africains, me permet de développer un sens relationnel hors du commun et je peux m'enorgueillir de ne jamais avoir eu de problème dans le cadre de mes déplacement professionnels ou personnels sur le continent africain.



Mes compétences :

Diplomatie

levage

Logistic

Logistic Manager

Logistique

Manager

Offshore

pétrole

Responsable logistique

Transport

Offshoring