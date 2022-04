Jean-Michel CLAUDON

D'abord partie prenante dans un projet de fondation monastique en Afrique (au Ghana), puis impliqué dans des aides diverses (morales et financières) à des jeunes d’Afrique de l'Ouest (Bénin, Ghana, Togo) et, il y a peu, au service d'un projet d'une "maison d’accueil" pour jeunes Togolais marqués par l'exclusion sociale (à Kpalimé), projet aujourd'hui relayé et pris en charge par des amis français. Maintenant plus en retrait, puisque beaucoup des Africains concernés suivent désormais leur propre voie sans mon aide, sauf amicale et bienveillante. Encore concerné par la formation d'un jeune Ghanéen prometteur.