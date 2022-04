Jean Michel CLAVERIA

Nous sommes 4 musiciens de Montpellier dans l'esprit Buena Vista Social club.

Guitare Chant, Contrebasse, Percussion, et Trompette



Nous reprenons les grand standards du Son Cubain comme (Chan Chan, Guantanamera ou encore El Carretero) et nous avons aussi au programme des compositions personnelles.



Ce spectacle est un véritable hommage à des Artistes qui ont marqué toute une génération comme : COMPAY SEGUNDO, IBRAHIM FERRER ou encore ELIADES OCHOA.



Vous trouverez des photos des vidéos et des extraits musicaux sur notre site internet ou sur notre page facebook :



http://www.conjunto-mezclao.fr/





https://www.facebook.com/conjuntomezclao





Je reste à votre disposition pour plus de renseignements



Cordialement



CLAVERIA Jean Michel

06/17/96/85/15