Jean-Michel Colinart Paris, le 23 Août 2019

66, Boulevard Kellerman

75013 PARIS

Tél : (+33) 6 68 80 81 95

Mail : colinart1@net-c.com







OBJET : Candidature pour le poste de Gardien d’immeuble



Madame, Monsieur,



J’ai pris connaissance de votre offre d’emploi de Gardien d’immeuble avec le plus grand intérêt. Grâce à mon expérience professionnelle, je pense correspondre au profil que vous recherchez.

Après 35 ans de bons et loyaux services au sein de la Gendarmerie Nationale, j’aspire aujourd’hui à un retour à la vie civile, avec comme objectif principal de connaître un nouvel essor professionnel, mais aussi retrouver une stabilité géographique.



En tant que Sous-Officier membre de la Garde Républicaine, on m’a confié durant 18 ans, la responsabilité de la gestion d’un parc immobilier de 417 logements, de ses dépendances et de ses espaces verts.

Ma mission consistait à assurer avec le plus grand sérieux, la sécurité de l’enceinte, de veiller à sa propreté, et à son entretien, mais aussi d’organiser les interventions des entreprises extérieures, chargées de réaliser certaines opérations de maintenance, et de veiller à leur bon déroulement.

Par ailleurs, j’étais également responsable des états des lieux des logements des résidents, entrants et sortants, ainsi que de la diffusion des informations relatives à la vie quotidienne du parc immobilier.

C’est pourquoi, je suis intimement persuadé que ces années d’expérience dans ce domaine, me permettent de répondre précisément aux besoins du poste de Gardien que vous proposez.



Enfin, sachez qu’en tant que Gendarme, mon rôle n’est pas de réprimer, mais de prévenir les troubles…

Grâce à mon expérience dans ce domaine et à ma nature sociable, je suis aussi bien en mesure de venir en aide à des résidents qui connaissent des difficultés liées à leur logement (garde du courrier, réception de colis, petits travaux d’entretien ou de dépannage…), que de gérer certains « différents », tout en faisant preuve de diplomatie, respect et impartialité ; ce qui à mes yeux, pourrait s’avérer être « un plus », dans le cadre de votre recherche.



En espérant que ma candidature retiendra toute votre attention, je me tiens, bien entendu, à votre disposition pour tout autre renseignement que je pourrais vous apporter dans le cadre d’un entretien, et vous prie Madame, Monsieur d’accepter mes salutations les plus respectueuses.





Monsieur COLINART Jean-Michel