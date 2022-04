Jean-Michel COLLAS

Jeune cabinet de recrutement luxembourgeois, JMC Conseil bénéficie d’un excellent capital de reconnaissance et de confiance de la part de prestigieuses références reconnues internationalement pour leur probité et solidement implantées sur la place financière luxembourgeoise.



L'activité de JMC-Conseil est exclusivement centrée sur la recherche de personnel hautement qualifié au moyen de méthodes d'approche particulièrement novatrices et bien rôdées.



Les partenaires de JMC-Conseil de la première heure sont toujours les mêmes aujourd'hui, plus que jamais, et font qu'aujourd'hui JMC-Conseil peut s'enorgueillir de prestigieuses références.



Les secteurs de prédilection de JMC-Conseil sont essentiellement:



- comptabilité OPCVM (comptables OPCVM)

- salle des marchés

- informatique bancaire (DBA, spéc. logiciels bancaires, etc.)



Still a young recruiting agency, JMC-Conseil enjoys the trust of internationally recognized financial institutions that count among the most solid and credible in Luxembourg.

JMC-Conseil is committed to acknowledging and valuing it by addressing only their most demanding HR needs through a total and comprehensive handling of the resulting recruiting issues, and by finally bringing them the talents they deserve through result-driven, totally innovative and well trained methods.



This is why early hours' JMC-Conseil's partners are still the same today: This is why JMC-Conseil prides itself in having solid and sound references.



JMC-Conseil's partners' most researched profiles belong to the following fields:



- funds accountancy (fund accountants)

- trading room (dealing room)

- IT (DBA, banking software, etc.)



Mes compétences :

Recrutement