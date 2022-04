Jean-Michel COMTE

APPORTS

- Analyser les besoins des clients et imaginer des solutions adaptées

- Elaborer des formations destinées à des publics diversifiés

- Augmenter la valeur perçue des outils d'information et de communication



SAVOIR-FAIRE

- Conception de programmes de formation Agence de presse

- Enseignement et animation de travaux pratiques pour trois écoles de journalisme

- Management d'une équipe de rédaction de 65 personnes

- Création et définition de la ligne éditoriale de 15 rubriques hebdomadaires du Service français d'une agence de presse mondiale

- Satisfaction et fidélisation de 12 nouveaux grands comptes nationaux

- Couverture rédactionnelle de 20 Festivals de Cannes et d'événements sportifs majeurs tels que Coupes du monde de football, Rallyes Monte-Carlo, Roland-Garros, J.O. d'hiver



PROFIL

- Curieux, Réceptif, Rigoureux, Concis

- Organisation, Conscience des coûts, Pédagogie, Sens du résultat



Mes compétences :

Internet

Presse