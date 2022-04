Jean Michel CONTET

J'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en informatique à l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) ainsi qu'un master de l'Université de Haute-Alsace en 2006. Mon doctorat reçu en décembre 2009 (également à l'UTBM) est axé sur la navigation multi-véhicules. Après avoir été attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'UTBM en génie informatique, j'ai ensuite effectué un post-doctorant au laboratoire SeT.



Mes principaux intérêts de recherche portent sur les systèmes multi-agents réactifs leurs spécification et vérification formelle. J'ai obtenu une médaille d'argent du prix européen YEAR en 2008 dans la catégorie "Future vision of road transportation" ainsi que le premier prix régional récompensant de jeunes chercheurs de Franche-Comté.



Activité de recherche:

Reviewer pour le International Journal of the Transactions on Control Systems Technology



Publications:

5 revues internationales, 15 conférences internationales, 1 conférence française et 1 revue universitaire.



Mes compétences :

Enseignement

Intelligence artificielle

Recherche

Simulation

Simulation 3D